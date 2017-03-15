Giresun’da ‘Hayır’ çalışması yürüten CHP’li vekile ıstakalı saldırı

Giresun’da referandum çalışması yürüten CHP’li vekil Bülent Bektaşoğlu kahvehanede saldırıya uğradı.

Bektaşoğlu ve beraberindekiler, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu çalışması kapsamında Bulancak’taki bir kahvehaneye gitti.

DHA’nın haberine göre bir yurttaş ‘Evet’ oyu vereceğini belirterek CHP’li heyete ‘laf attı.’ Çıkan tartışma büyüdü, bazı yurttaşlar okey oynadıkları ıstakalarla CHP’li heyeti kovaladı.

‘Hazırlıklıydılar’

Bektaşoğlu, yazılı açıklamasında dört-beş kişilik grubun önce küfrettiğini, sonra da fiziki müdahalede bulunduğunu belirtti.

CHP’li vekil “O anda değil, önceden planlanmış, kayıda hazır cep telefonunun bile düşünüldüğü bir organizasyon ve mizansenle gerçekleştirildi” dedi.

Üç kişi gözaltında

CHP Bulancak İlçe Başkanı Reşat Özdemir olayı şöyle anlattı: “Bir kahveye girdik. Beş masada oturanlarla görüştük. Son masaya gittiğimizde içlerinden biri, ‘Buraya niye geldiniz? S..tirin gidin’ dedi. Vekilimiz Bektaşoğlu’nun yapılanın yakışıksız olduğunu söylemesi üzerine ıstakalarla saldırmaya kalktılar. Olayın fazla büyümemesi için kahveden ayrıldık. Bir süre sonra ‘Geçmiş olsun’ telefonları geldi. Görüntüler sosyal medyaya atılmış. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduk. Üç kişi gözaltına alındı.”