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Giresun’da Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan otobüs devrildi: 38 yaralı

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Giresun’un Eynesil ilçesinde, yaşları 9-13 arasında değişen Gürcistanlı öğrenci dans ekibini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Temsilidir)

İHA’nın aktardığına göre, Gürcistan’dan Bulgaristan’a giden OT 505 OT plakalı tur otobüsü saat 05.00 sıralarında lastiğinin patlamasıyla birlikte ilk önce bir aydınlatma direğine, sonra refüje çıkarak devrildi.

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Kazada, çoğunluğu çocuk olan 38 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bir kişi kurtarma ekibi tarafından çıkarılırken, yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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