Giresun’da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Beş kişi aranıyor

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan altı kişiden birinin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu.
Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10’e yükselirken, beş kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
Kentte 22 Ağustos akşamı başlayan sağanak yağışla Piraziz ilçesinde, Ordu sınırında bulunan Abdal Deresi taşmış, birçok yol ve park su altında kalmıştı. En olumsuz etkilenen ilçe ise Dereli olmuştu.