Giresun’da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Altı kişi aranıyor

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan yedi kişiden biri Kemal Akar’ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Can kaybı dokuza yükseldi. İkisi asker altı kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA

Kentte sağanak yağış 22 Ağustos akşamı başlamıştı. Piraziz ilçesinde, Ordu sınırında bulunan Abdal Deresi taştı, birçok yol ve park su altında kalmıştı. En olumsuz etkilenen ilçe ise Dereli olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Ağustos’ta, dört kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin arandığını açıklamıştı.

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Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.