Diken

Yaramazlara biraz batar!

Giresun’da açık alanda sigara yasağı

Giresun’da cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül’de vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Reklam

Toplantıda kent genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğu gerekçesiyle yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Yasağa uymayana ceza

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Ayrıca, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Reklam

SON HABERLER

Çoruh ve Öztekin’i ağırlayan İmamoğlu: Kavuğu anlatan alan oluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi kavuğun eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki başkanlık konutunda ağırladı. İmamoğlu, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...