Giresun’da açık alanda sigara yasağı

Giresun’da cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül’de vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

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Toplantıda kent genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğu gerekçesiyle yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Yasağa uymayana ceza

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Ayrıca, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.