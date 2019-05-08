Giresun’da 13 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı: 15.5 saatte kendiliğinden söndü

Giresun’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve müdahale edilemeyen yangın, 10 hektarlık alan (yaklaşık 13 utbol sahası) zarar verirken, rüzgarın etkisini yitirip yağmurun başlamasıyla birlikte 15.5 saat sonra kendiliğinden söndü.

Fotoğraflar: DHA

Yangın dün Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiindeki ormanlı alanda, saat 14.30 sıralarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi.

Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü.

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlamasıyla yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor.

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10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

