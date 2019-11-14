Giresun valiliği: Rabia Naz dosyasının tanığının şikayeti sonrası gözaltı yapıldı

Giresun valiliği, hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve üç kişinin Eynesil ilçesinde gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen soruşturmaya dair bilgi verdi.

Fotoğraf: DHA

Baba Şaban Vatan, gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ile Tuba Demir dün gözaltına alınarak emniyette sorgulanmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan valilik, Şaban Vatan ile üç kişinin, Rabia Naz’ın ölümüne dair soruşturmada tanık olarak ifade veren Mürsel Küçükal’ın kendisinin atölyeye kapatıldığı şikayetinin ardından gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, Şaban Vatan’ın, Küçükal’a aleni hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtilerek dün bir kişinin 155’i arayarak bir adresten inilti ve bağırma sesleri duyduğunu söylediği ifade edildi. Valilik, polisin olay yerine gittiğini, Şaban Vatan’ın Küçükal’ın atölyeye kapattığının bildirilmesi üzerine Küçükal’ın ikametine gidildiğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şahısla yapılan görüşmede; ‘tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan’ın ikametinin orada Meclis Komisyonu’nun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı üç şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz’ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını’ beyan etmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır.”

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‘Baskı ve tehditte bulundular’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal’ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki bir üye milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.”

Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Baba Şaban Vatan, kızının iddia edildiği gibi intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası ,çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.