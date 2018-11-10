Giresun Üniversitesi’ de ‘bomboş’: 177 bölüm öğrencisisiz ama 11 kişi maaş alıyor

Sayıştay raporlarından Giresun Üniversitesi’nin 117 bölümüne hiç öğrenci kaydolmadığı ancak personele maaş ödendiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre okulda bulunan Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nin yanısıra Öğretmenlik, Denizcilik, Ev İdaresi, Biyoloji, Orman Ürünleri, Dış Ticaret gibi bölümler boş kaldı.

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Raporda, üniversitede ‘Saç Bakımı ve Güzellik’, ‘Çizgi Film’, ‘Üflemeli Çalgılar’ gibi bölümlerin de kurulduğu ama hiç öğrenci kaydolmadığı belirtildi.

Ancak bu bölümlerde hiç eğitim faaliyeti yürütülmese de, personele bu birimlerin kadrolarından maaş ödeniyor.

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Sayıştay raporunda, Giresun Üniversitesi’yle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Fiilen öğrencisi olmayan birimlerin olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi kanunda belirtilen amaç, hedef ve ilkeler ile kalkınma plan ve programlarında belirtilen hedeflerle uyumlu olmamaktadır. Bu birimlerde öğretim üyesi ve idari personel istihdam edilmesi ve maaşlarının bütçeden ödenmesinin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.”