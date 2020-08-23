Giresun’daki selde dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki selde dört vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Dün akşam başlayan sağanak yağış gece boyunca etkisini artırarak sele neden olmuştu.

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Soylu, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Dereli ilçe merkezinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, incelemelere ilişkin bilgi verdi.

Soylu, beş jandarma ve bir operatörün, menfezlerin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları, halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği istikamette de incelemelerde bulunduğunu söyledi.

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Daha sonra Dereli ilçesine geldiğini belirten Soylu, “Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim, Allah beterinden muhafaza etsin” dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda şu rakamları verebilirim, dört vatandaşımız hayatını kaybetti ve 11 vatandaşımızı da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dört vatandaşımızdan birisi jandarma, evladımız şehit oldu. Onlar, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde, Doğankent’teki arama kurtarma çalışmalarına giderken bu kazayla karşı karşıya kaldılar.”

Soylu, şu ana kadar 133 vatandaşın arama kurtarma marifetiyle kurtarıldığını dile getirerek, “Şu yukarıdaki düğün salonunda vatandaşlarımız ve toplam bununla birlikte üç vatandaşımız daha arama kurtarılmayı bekliyor. Onlarla ilgili de gerek helikopterle gerekse iş makineleriyle gerekse arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.