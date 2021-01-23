Girdikleri evde dört gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı

İzmir’in Bergama ilçesinde ev sahibinin vefat ettiği eve girip dört gün kaldıkları ve ziynet eşyalarını çaldıkları belirlenen iki kişi yakalanarak tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bergama Şubesi’nin eski başkanı Mukaddes Kuduğ’un vefatının ardından kimsenin yaşamadığı eve gelen oğlu Engin Kuduğ, eve hırsızların girdiğini belirledi.

Reklam

Güvenlik kameralarına bakan Kuduğ, eve girenlerin bir güvenlik kamerasını kapattığını ancak ikinci kamerayı fark etmediklerini belirledi.

Görüntülerde evde dört gün kalan iki kişinin ziynet eşyalarını çaldıklarını tespit eden Kuduğ, durumu polise bildirdi.

Polis, kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen M.Ö. ile B.Y.’yi yakaladı.

Reklam

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kuduğ, gazetecilere yaptığı açıklamada evin talan edildiğini belirterek, “Evde kalırken ara ara gizlice dışarı çıkmışlar. Ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalarak götürmüşler. Eşyaların bir kısmını ele geçirebildik” dedi.