Girdiği villada uyuyakalan hırsız komşular tarafından yakalandı

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı televizyon programını, ‘Türkiye için bir utanç olarak tarihe geçmiştir’ diye nitelendirdi. Partinin açıklamasında, “Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan’ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir” dendi.