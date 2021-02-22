Girdiği villada uyuyakalan hırsız komşular tarafından yakalandı

Bursa’da girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi komşular tarafından bulunup bağlanarak etkisiz hale getirildi.
İnegöl ilçesindeki villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.’ye ulaştı. Villa sahibi de komşularından evi kontrol etmelerini istedi.
Üç komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.
Komuşlar, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp polisi aradı. Yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen A.C. polis ekiplerine teslim edildi.
“Beni üç dört kişi buraya bırakıp ‘Gelip alacağız‘ dediler” diyen şüpheli gözaltına alındı.
Bölgede toplam üç villanın soyulduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.