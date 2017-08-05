Girdiği evdeki yatak odasında uyuyakalan hırsız yakayı ele verdi

Adana’da bir hırsız girdiği evde uykuya dalınca yakalandı.
Seyhan ilçesindeki bir eve giren 20 yaşındaki şüpheli Kadir Y., kıyafetleri ve çekmeceleri karıştırmaya başladı.
Şüpheli bu sırada uyuşturucunun etkisiyle yatağa uzanınca uyuyakaldı. Ev sahibi A.Ç., Kadir Y.’yi yatakta uyurken görünce polisi aradı.
Polisin gözaltına aldığı şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği adli tıpta muayane olurken su bardağını kırarak boğazını kesti. Şüpheli, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Kadir Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.