Gine Bissau başbakanı ve üç bakanın ‘corona’ testi pozitif çıktı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Reuters’ın ulusal basından aktardığı haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro’nun testleri sonuçları pozitif çıktı.
Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook’tan “Coronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum” dedi.
Diğer yandan Covid-19’la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.
Acil durum ilanının 28 Mart’tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Covid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.