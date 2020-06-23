Gilead ‘corona’ tedavisinde kullanılan remdesivirde üretimi iki katına çıkarıyor

ABD’li Gilead Sciences şirketi yıl sonuna kadar 2 milyon Covid-19 hastasına yetecek kadar antiviral remdesivir ilacı üretmeyi hedefliyor. Şirketin önceki hedefi 1 milyon seviyesindeydi.

Fotoğraf: Reuters

Remdesivir klinik deneylerde hastalığın tedavisini hızlandırdığı görüldükten sonra corona virüs ile mücadelede çokça tercih edilen bir ilaç haline geldi. ABD’de acil durumlarda, Japonya’da ise tüm vakalarda ilacın kullanımına izin veriliyor. İlacın Türkiye’de de kullanıldığına dair bilgi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

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Şirket ayrıca şu anda sadece damardan alınabilen ilacın solunum yoluyla daha kolay bir şekilde kullanılabilecek versiyonu için ağustos ayında deneylere başlayacağını açıkladı.