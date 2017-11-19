Gigi Hadid yok: ‘Yılın moda şovu’ Victoria’s Secret defilesinde Tülin Şahin yer alacak

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’in gelenekselleşen ‘yılbaşı defilesi’nde model Tülin Şahin de yer alacak.

NTV’nin haberine göre, bu yıl Çin’de düzenlenecek defilede şarkıcı Katy Perry‘nin sahne alması ve model Gigi Hadid‘in podyumda yürümesi bekleniliyordu.

Reklam

Ancak Perry ve Hadid, Çin’e girmeleri yasaklandığı için bu yıl gösteride olamayacak.

Nedeni ise, Hadid’in Buddha şeklinde olan kurabiyenin taklidini yapması ve bunun sonucunda ırkçılıkla suçlanması.

Perry de 2015 yılında Taipei’de verdiği konserinde, Tayvan bayrağında da yer alan ayçiçek tasarımlı bir elbise giydiği için Çin tarafından ırkçılıkla suçlanıyor.

Şangay’da ‘Victoria’s Sport’ ve ‘Victoria’s Secret’ için moda çekimleri yapan 36 yaşındaki Tülin Şahin, ‘pembe halı’da yürüyecek ilk Türk manken olacak.

Yılbaşı defilesinin geleneği haline gelen ‘Fantasy Bra’ modelini ise bu yıl Lais Ribeiro taşıyacak.

190’dan fazla ülkede yayınlanacak şov, yılbaşı gecesi Türkiye’de ise TLC kanalından izlenebilecek.