Giggs, Conte’nin ‘taktik deha’sına 17 yıl önce şahit olmuş: Arkadaşlarını bir menajer gibi yönlendiriyordu

Manchester United’ın efsanelerinden Ryan Giggs, Chelsea’nin başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Antonio Conte’nin futbolculuk döneminde de takımı bir menajer gibi yönlendirdiğini söyledi.

Eurosport’ta yer alan habere göre Galli eski futbolcu, Conte’nin taktik dehasına 1999 yılında Juvenstus’la karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalinde şahit olduğunu ifade etti.

‘Takımın lideriydi’

Giggs, “Yarı finalin ilk maçında Torino’da beni çok zorlamıştı. O ve Deschamps benden defalarca top kapmıştı. Old Trafford’da 1-1 biten maçta ise golleri ben ve Conte atmıştık. O maçlarda Conte’nin taktik zekasına şahit olmuştum. Orta sahada aşırı enerjikti ve saha içinde takımın lideriydi. Bir menajer gibi takım arkadaşlarını yönlendiriyor ve saha kenarından direktifleri o alıyordu” diye konuştu.

Taktik değişikliğinin ardından 11 maçlık galibiyet serisi

Chelsea ile Premier Lig’in ilk altı haftasında topladığı 10 puanın ardından taktik değişikliğine giden İtalyan teknik direktör, takımına 11 maçlık galibiyet serisi getirdi. Londra ekibi, 17 hafta sonunda en yakın rakibinin altı puan önünde zirvede yer alıyor.