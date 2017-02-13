Giderek artıyor: Merkez Bankası’nın 2017 sonu dolar beklentisi 3.88

Merkez Bankası, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifinin ardından yükselişe geçen dolarla ilgili yıl sonu beklentisini 3.88 olarak açıkladı.

Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 3.96 olarak gerçekleşti.

Geçen ay yapılan ankette yıl sonu dolar tahmini 3,86 olmuştu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.48 iken, bu anket döneminde yüzde 8.87’ye yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 8.21, 24 ay sonrası için de yüzde 7.59 olarak gerçekleşti.

Hükümetin dolar tahmini ‘fena şaşmıştı’

Kasım 2015’te hazırlanan orta vadeli programda (OVP) 2016 yıl içi dolar hedefi 3 lira seviyesindeydi. Ancak Merkez Bankası’nın kasım ayı beklenti anketine göre 2016 sonu dolar kuru tahmini 3.12 TL’den 3.34’e yükseltilmişti. Bu dönemde dolar 4 lira sınırına yaklaşmıştı. Yıl sonunda dolar 3.55 seviyesindeydi.