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Giderayak: Terim’den Reçber’e ‘üç kuruşluk’ tazminat davası

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Türkiye futbol direktörlüğü görevi bugün itibariyle son bulan Fatih Terim, kendisini istifaya çağıran yazısı nedeniyle eski milli kaleci Hürriyet yazarı Rüştü Reçber’e üç kuruşluk tazminat davası açtı.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre Terim’in avukatının şikayet dilekçesinde, Reçber’in ‘Fatih Terim’in Alaçatı baskını’ başlıklı yazısında objektiflikten uzak gerçek dışı bilgilere yer verdiği öne sürüldü.

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Bu yazıyla Terim’in itibarının zedelenmeye çalışıldığı, eleştiri sınırının aşıldığı ve şeref ve haysiyetinin rencide edildiği savunulan dilekçede üç kuruşluk manevi tazminat talep edildi.

Ne olmuştu?

Reçber söz konusu yazıda Terim’in geçen hafta sonu Alaçatı’da karıştığı kavgaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış (…)  Şimdi hocam… Birileri sizi görevden almadan kendi gururunuzla bırakmanız lazım değil mi? Basın toplantısındaki söylemleriniz hangi noktada olduğunuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Mazeretinizin özrü bile kabahatinizden büyük…”

Terim ise kendisini istifaya çağıran Reçber’in yazılarını başkasına yazdırdığını öne sürmüştü.

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