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Yaramazlara biraz batar!

Gider 1 trilyonu aşacak: 2020 bütçesi Meclis’ten geçti

Yeni başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı ilk bütçe Meclis’te kabul edildi.

Fotoğraflar: DHA

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren bütçe maratonu dün sona erdi. Bütçe oylamasını da içeren son toplantı yaklaşık 10 saat sürdü. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, AKP ile MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

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Bütçe görüşmesine 488 milletvekili katılırken, 329 vekil ‘Kabul’, 159 vekil ‘Ret’ oyu verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü oturumu baştan sona takip etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere katılmadı.

Oylama sonrası AKP grubu ‘selfie’ çektirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Genel Kurul’da hazır bulunurken, Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanları da konuşma yaptı.

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Bütçenin son gün görüşmelerinde gruplara 60’ar dakikalık süre tanındı. Bu süreyi AKP üç, MHP, İYİ Parti ve HDP ikişier konuşmacıyla tamamlarken, CHP’li İlhan Kesici grubuna tanınan 60 dakikayı tek başına kullandı.

2020 bütçesinde gider 1 trilyon 95.5 milyar lira, gelir 956.6 milyar lira, bütçe açığı ise 138.9 milyar lira öngörülmüştü.

Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak

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