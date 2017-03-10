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Gidenlerin bir ömür geçirmek istediği ülke: Kosta Rika

 

BERNA VINCENT

[email protected]

Gitmeden önce hakkında yazılanları okurken abartıldığını düşünüyordum.

İş nedeniyle kendi ülkesi dışındaki ülkelerde yaşaması gereken çok uluslu şirket çalışanlarının, yani ‘expatriate’lerin en çok rağbet ettiği yermiş Kosta Rika.

Bir kere yaşamaya başlayan da burada ölmek istermiş. Gerçek bir cennetmiş, faunası çok zenginmiş, suç oranı diğer Orta ve Güney Amerika ülkelerine göre düşükmüş, insanlar çok mutluymuş.

Jurassic Park filmleri orada çekilmiş, hatta yeterince uslu olursak dinozorları görebilirmişiz. Kısacası büyükler için Disneyland…

Kosta Rikalıların satış ve pazarlama konusunda deha olduklarını düşündüm, yalan değil.

San Jose’de ilk sabahımda kolonyal mimari etkileri taşıyan otelin bahçesinde kahvaltı ederken hamakta kitap okuyan bir Fransızla tanıştım, artık Kosta Rika’da yaşayacakmış, Pasifik kıyısında bir ekolojik otel işletmeyi planlıyormuş.

O sırada konuşmamıza dahil olan Kaliforniyalı çift de yerleşme planları yapıyormuş.

Bir reklam şirketinin kreatif direktörü de New York’taki işinden ayrılıp ‘hayatını sorgulamak’ için gelmiş, ne kadar kalacağını bilmiyormuş…

Ülkedeki ilk birkaç saatimde bu örneklerle karşılaşmak Kosta Rika hakkında söylenenlerin hiç de abartılı olmadığını anlamama yetti. İlk haftanın sonunda ben de tıpkı diğerleri gibi internette göçmenlik şartlarını araştırıyordum.

İster yerleşmek için, ister güzel bir tatil, Kosta Rika’ya yolunuzu düşürmeden önce aşağıdaki galeriye ve notlara göz gezdirmenizde yarar var. Veya sadece hayal kurmak için…

Kuzey ve Güney Amerika’nın birleştiği yerde, yağmur ormanlarıyla kaplı minik bir ülke Kosta Rika, güneyinde Panama kuzeyinde ise Nikaragua var. İki okyanusun arasında sıkışmış izlenimi veriyor. Güzel haber, Türkiye vatandaşları vizeden muaf. Ancak yine de tatsız bir sürprizle karşılaşmamak için dönüş biletiniz ve otel rezervasyonlarınız yanınızda olsun.
Ülkenin sloganı ‘Pura Vida’. ‘Saf hayat’ anlamına gelen ‘Pura Vida’ya her yerde rastlayacaksınız. Teşekkür etmek ve hoşçakal demek yerine ‘pura vida’ diyor Kosta Rikalılar.
Kosta Rikalıların dünyanın en mutlu insanları olduğu söyleniyor. Bence de Danimarkalılardan daha mutlu görünüyorlar.
Kosta Rika sık sık hayvanat bahçelerini kapattığı haberleriyle gündeme geliyor ama bu bir haber değil, ülkenin kendisi dev bir hayvanat bahçesi zaten. Köprüden geçerken timsahlara selam verdiğiniz, maymunların tepenizde dolaştığı, balinalarla yüzdüğünüz, en güzel kuş türlerine ev sahipliği yapan bir yer.
Kuru sezonda giderseniz aşırı nem ve sıcaktan bunalabilirsiniz. Yağışlı sezon da günlerce durmayan yağmur anlamına gelmiyor. Çok fazla yağıyor ama birkaç saat sürüyor ve duruyor ve yine güneş açıyor. Yani Kosta Rika’ya her sezon gidilebilir.
Ülke içinde pek çok aktif yanardağ var. Arenal’i görmeden dönmeyin. Gerçekten büyüleyici görünüyor. Arenal yakınlarında pek çok kaplıca otel var.
Zipline, rafting, yağmur ormanı yürüyüşleri, okyanus dalışları… Kosta Rika’da doğayla iç içe olabileceğiniz tüm sporları deneyebilirsiniz. Zaten her yerde sayısız reklam, tur şirketleri göreceksiniz.
Rio Celeste, Arenal’e yakın bir doğal parkın içinde. Birkaç kilometre yürüdükten sonra cennete ulaşıyorsunuz. Devasa yemyeşil ağaçların içinde gerçek olamayacak kadar mavi bir su. Suyun bu kadar mavi olmasının sebebi volkanik elementler. En havalı #nofilter fotoğrafları için Rio Celeste’ye mutlaka gidin.
Tortuguero ülkenin doğusunda, Karayip kıyısında bir kasabacık. Bu kasabaya sadece kanolarla gidilebiliyor; belli bir yere kadar gidip aracınızı bırakıp kano ile devam ediyorsunuz. Dünyanın en sevimli kasabalarından biri olabilir.
Yüzde 94’ü okur yazar olan Kosta Rikalılar en önemli değerlerinin tabiat olduğunun bilincindeler ve çevreye son derece saygılılar. Tortuguero’da kaplumbağa görmeye giderken cep telefonlarımızın ve fotoğraf makinelerimizin toplanması, kaplumbağaların yolunu değiştirebilir gerekçesiyle en küçük ışığa ve hatta açık renk kıyafete bile izin verilmemesi ve daha pek çok güzel ayrıntı…
Jacó ülkenin batısında, Pasifik okyanusu kıyısında bir sörf şehri. En azından gitmeden önce o kadarını biliyordum, bir yandan da Orta Amerika’nın seks turizminin merkeziymiş. Ummadığınız bir anda ahlaksız tekliflerle karşılaşırsanız şaşırmayın.
Jacó’nun güneyindeki Uvita en sevdiğim yerlerden biri oldu. Ekolojik otellerle dolu, yoga ve meditasyon için gelen çok fazla yabancı var ama benim gitme sebebim daha çok Humpback balinalarını görmek ve şnorkel yapmaktı.
Uvita için ‘escapist’ cenneti diyebilirim. Tanıştığım hemen herkes de şehirdeki kurumsal işinden ayrılmış, düşünmeye ve hayatını değiştirmeye ihtiyacı olan yabancılardı. Kosta Rika gerçekten de işten çıkış tazminatınızı harcayabileceğiniz en doğru yer…
Kosta Rika’nın meşhur sisi ve bastıran yağmura far kullanma alışkanlığı olmayan Kosta Rikalı sürücüler eklenince yol keyfi yol çilesine dönüşebiliyor. Araç kiralayacaksanız çok dikkatli olun, karanlıkta yola çıkmamaya çalışın. Bir de arazi aracı kiralamanızı tavsiye ederim. Pek çok yola normal araçla girmek imkansız.
Kosta Rika mutfağı ağırlıklı olarak taze meyve ve sebzelere dayalı. Bununla birlikte etin de en sağlıklısı, antibiyotiksizi, tazesini tadabilirsiniz. Casado en ünlü yemekleri. Peru’ya özgü ceviche de burada her yerde bulunabiliyor. Piña colada’nın en lezzetlisini denemeden dönmeyin.
Ormanda yapacağınız yürüyüşler için yanınıza uygun ayakkabı ve kıyafet almayı unutmayın. Zika vakaları görüldüğü için vücuda sıkılan sivrisinekten koruyucu spreyler de önemli.
Her güzel şey bir gün bitiyor, dönüş hüznünü en aza indirmek için bol bol Kosta Rika kahvesi almanızı öneririm. En doğalından Hindistan cevizi yağı, geleneksel takılar da kendinize ve sevdiklerinize hediye edebilecekleriniz arasında…

 

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