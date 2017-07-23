‘Gidecek yerim yoktu’: Kuran kursunda dokuz yaşındaki çocuğa cinsel istismar

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Ağrı’da bir Kuran kursunda dokuz yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki eğitmenin cinsel istismarına uğradı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’na yetim kaldığı için verilen U.P., Y.K. isimli eğitmenin kendisini dövdüğünü, kimse görmesin diye kapıyı kilitleyip yanağından ısırdığını anlattı.

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Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Y.K.’nin kendisini odasına götürerek kapısını kilitlediğini ve kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen U.P., dayak yemekten korktuğu için sesini çıkarmadığını kaydederek, “Beni, ‘Kimseye söyleme’ diye tehdit etti. Herkes yüzümdeki morlukları sordu. Y. abi beni tehdit ettiği için söyleyemedim. ‘Düştüm’ dedim” diye konuştu.

‘Gidecek yerim yoktu’

Bayrada kursta kimse kalmamasından yararlanan Y.K.’nin kendisine bir kez daha cinsel istismarda bulunduğunu belirten U.P., “Bayramda gidecek yerim olmadığı için yurtta kaldım. Y. abi de kalmıştı. Yalnız kaldığımız için böyle yaptı” dedi.

Olayın ardından Y.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı,’ ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yurt görevlileri hakkında da ‘suçu bildirmeme’ suçundan soruşturma açıldı.