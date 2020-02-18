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Yaramazlara biraz batar!

Gıda ve para yardımı beklerken izdiham: 20 kişi öldü; 10 kişi yaralandı

Afrika ülkesi Nijer’in Diffa kentinde, komşu ülke Nijerya’dan göç edenlere gıda ve para dağıtıldığı sırada izdiham yaşandı. Çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Diffa kentinin de bulunduğu bölgenin Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle Nijerya’dan Nijer’e göç eden 120 bin kişiye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

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Görgü tanıkları, dün sabah gıda ve para yardımı yapılacak alanın kapıları açıldığında içeri girmek için acele edenlerin birbirini ezdiğini, sıranın arkasında duranların öndekileri ittiğini anlattı.

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