Gıda mühendisi: Bala şekerli su, yoğurda jelatin, kaşar peynirine patates katıyorlar

Salgın için verilen ara sonrasında yeniden çalışmaya başlayan TBMM’nin gündemine gelecek yasal düzenlemeyle sahte gıda üretenlere verilen cezalar ağırlaştırılacak. Hapis cezasından, markanın yasaklanmasına kadar bir dizi yeni yaptırım getirilecek.

Düzenlemenin şart olduğunu savunan uzmanlara göre sahte gıda üreticilerinin ‘taktikleri’ arasında bala şekerli su katan da var yoğurda jelatin karıştırarak kıvamını artıran da.

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Fotoğraf: DHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, salgın sürecinde gıda üretiminde artan taklit ve tağşiş sorununa dikkat çekti. Sorunun Türkiye’de uzun yıllardır kanayan bir yara olduğunu söyleyen Toprak, bu konudaki açıklamalarının karşılık bulup yasal düzenleme hazırlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Merdiven altı işletmelerin halk sağlığını tehlikeye sokabilecek şekilde üretim yaptığını vurgulayan Toprak, bu üreticilerin başvurduğu hileleri şöyle sıraladı:

*Balda yapılan sahtecilikte birçok yöntem var ama en sık yapılanı şekerli su ile üretim. Bir kabın içine şekerli su dökülüyor. Arılar normal polenlerden aldığı şekeri değil, bu suyu tüketerek balı üretmiş oluyor. Böylece firma daha ucuza mal etmiş oluyor.

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*Salam, sosis ve sucuklar da ifşa listelerinin başında yer alan ürünlerden. Bu ürünlerde at eti, eşek eti kullanılabiliyor. Dana sucuk ya da dana sosis yapılacaksa yüzde 100 dana etinin kullanılması gerek. Ama kanatlı eti karıştırabiliyorlar.

*Kaşar peyniri üretiminde yapılan sahteciliklerden biri süt yerine patates içeriği karıştırılmasıdır.

*Bazıları kıvamı yakalamak için yoğurda jelatin katıyor. Bu uygulama kesinlikle yasak. Yoğurdu kaşıkla da aldığınızda normalde kaşıktan düşer. Ama jelatin kattığımızda kıvamı artar ve kaşıkta durur. Margarinle kaymak tabakası oluşturmaya çalıştıklarına da rastlıyoruz.

*Zeytinyağı üretimine gelince.. Bitkisel ve ayçiçek yağı karıştırarak maliyetini düşürüyorlar. Zeytinde de boya kullanımı var. Zeytinin çekirdeği normalde kahverengimsi renktedir ama daha koyu bir siyahsa boya katıldığını anlayabiliriz.

Denetimlerin artması gerektiğinin altını çizen Toprak şöyle devam etti: “Para cezaları çok yetersizdi. Taklit ve tağşiş yapan firma belli bir kar elde edip çok cüzi bir ceza ödedikten sonra kaldığı yerden devam ediyordu. Kesinlikle meslekten menedilmesine ve sicile işlenmesine kadar ağır cezalar uygulanmalı. Bugün bunların yansımalarını görmüş oluyoruz. Gaziantep’te bir firma yetkilisi, bir meslektaşımızın bilirkişilik yapması üzerine hapis cezasına çarptırıldı.”