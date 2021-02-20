Gıda fiyatlarındaki artışa Erdoğan’dan ‘tanzim’ benzeri ‘çözüm’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, artan sebze ve meyve fiyatlarına çözüm olarak Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketleri gösterdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gizem Karakış’un haberine göre Erdoğan, fiyatlardaki artışla ilgili devreye girdi.

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Buna göre, AKP’deki son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme getirdi.

Bunun üzerine Erdoğan’ın “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği belirtildi.

Erdoğan’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ettiği, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı, çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını söyledi.

Buna benzer bir hamle 2019 yılında gelmişti. O dönem hükümet gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için belediyelerin meyve sebze satacağı tanzim satış noktalarını hayata geçirmeye başlamıştı. Bu noktaların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.