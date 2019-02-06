Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ planı: Belediyeler ‘halk manav’ açacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak önümüzdeki hafta bu konuda bazı adımlar atılacağını belirtti.

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Ankara’da bazı gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, “Gıda fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim. Birileri bunu spekülatif olarak kullandı” dedi.

Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten bakan şöyle devam etti: “Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız.”

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Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki artış ocak ayı enflasyonununun yüksek çıkmasında etkili olan unsurlardan biriydi.

TÜİK verilerine göre ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlendi. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4’lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB’nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31’e yükselttiğine dikkat çekiyor.

Vergide düzenleme

Albayrak, dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna da dikkat çekti: “Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalışıyoruz. Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım.”

Emeklilikte yaşa takılanlar

Bakan, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “Hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” diye yanıt verdi.

Albayrak Yeni Ekonomi Programında 2019 yılı için hedef olan yüzde 2.3’lük büyümenin tutturulacağını da savundu.