Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ arayışı: ‘Halk manav’dan sonra seracılara kredi desteği

Seracılık projelerinin yüzde 75’i kadar yatırım kredisi verilecek. Kredilerde iki yıla kadar ödemesiz olmak üzere vade de yedi yıla kadar olacak.

Fotoğraf: Reuters

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seraların üretiminin artırılması ve yeni seraların kurulmasını amaçlayan kredi paketini duyurdu.

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Bankanın açıkladığı seracılık paketinin detaylarını veren Aydın, “10 milyon TL’ye kadar yatırımlarda hazinenin sübvansiyon desteği var” dedi.

Ziraat Bankası’nın açıklamasında bu kapsamda, bir yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8, bir-dört yıl arası vadeli kredilere yüzde 10, dört yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 faiz oranı uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği sonrasında üreticiler azami yüzde 8.25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanmış olacak.

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Gıda enflasyonundaki artış

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki artış ocak ayı enflasyonununun yüksek çıkmasında etkili olan unsurlardan biriydi.

TÜİK verilerine göre ocak ayında ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlendi. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4’lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB’nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31’e yükselttiğine dikkat çekiyor.

Son olarak, Tarım Kredi Kooperatifleri sebze meyve fiyatlarındaki fiyat artışını önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış mağazaları için alımlara başladığını duyurmuştu. Satışları belediyeler düzenleyecek.