Enflasyon nisanda yüzde 19.50: Gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) seçim belirsizliğiyle geçen nisanda yüzde 1.69 oranında arttı. Yıllık enflasyon marttaki yüzde 19.71 düzeyinden hafif bir düşüşle yüzde 19.50 düzeyine geriledi. Gıda enflasyonu ise marttaki yüzde 29.77 düzeyinden yüzde 31.86’ya yükseldi.

Fotoğraf: DHA

TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek artış yüzde 6.77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

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Tüketici fiyatları nisanda giyim ve ayakkabıda yüzde 5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.30 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

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TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.47, sağlık yüzde 19.75 ve lokanta ve oteller yüzde 19.58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Nisanda endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatları arttı, 82 maddenin ortalama fiyatları düştü.

