Gıda denetiminde ‘corona’ tedbirlerine uymayanlara toplam 9 milyon lira ceza

İstanbul’daki gıda denetimlerinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan işletmelere toplamda 9 milyon lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şehirde gıda işletmelerine yönelik denetimlerin ramazan ayıyla daha da sıkılaştırıldığını belirtti.

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’60 bin 500 civarında denetim’

Karaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl ilk dört ay itibariyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon lira idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, yedi gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor.”

İşletmeleri salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili sürekli bilgilendirdiklerini belirten Karaca, sözlerine şöyle devam etti: “Gıda işletmelerine; kişisel hijyene uymalarını, hasta personel çalıştırmamaları gerektiğini, eldiven, bone ve koruyucu giysinin önemini bildirdik. Hem denetçiler olarak biz hem de onlar toplumla çok iç içeyiz. Gün içerisinde birçok insanla iletişim haline geçiyoruz. Asemptomatik olarak hastalığı aldıklarında başkalarına bulaştırma, bulaş kaynağı olma riskleri olduğu gibi kendilerinin de dışarıdan hasta bir kişinin gelmesiyle hastalanma riskleri var. Bunları bertaraf etmek için neler yapmaları gerektiğini belirttik.”