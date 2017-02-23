Gezi’yi işaret eden AB raportörü: Hükümetin icraatı AB kriterlerinden bir hayli uzak

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Gezi Parkı eylemlerinin ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili durumun değiştiğini belirtirken hükümetin icraatlarını da ‘AB kriterlerinden uzak’ olarak yorumladı.

Cumhuriyet’ten Mine Esen ve Berivan Aydın’a konuşan Kati Piri, 16 Nisan’da düzenlenecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda çıkan sonuçtan çok OHAL’in kaldırılmasıyla normalleşme sürecine girebileceğini belirtti: “Hükümetin vatandaşları etkilemeyeceğini söylediği OHAL’de on binlerce insan işten çıkarıldı, muhalif vekiller ve gazeteciler hapse atıldı. Türkiye’ye yönelik bir terör tehdidi olduğu açık, ancak insanların bu kadar kolay biçimde ‘terörist’ olarak etiketlenmeleri ve savunma hakkı verilmemesi bizi endişelendiriyor.”

‘AP en büyük destekçiydi’

AP’nin son yıllara dek Türkiye’nin üyeliğinin en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Piri, Gezi Parkı eylemlerinin ardındansa durumun değişmeye başladığını söyledi: “Hükümetin icraatlarının AB kriterlerine uymaktan bir hayli uzak olduğunu görmekle beraber, OHAL kaldırıldığında pozisyonumuzu yeniden değerlendirme niyetindeyiz. Ancak bu da aylardır gerçekleşmedi. Türkiye hükümeti de reformları gerçekleştirmeye istekli olduğunda, vatandaşların da bu müzakerelerin faydalarını göreceği farklı bir süreç inşa edeceğimizi umuyorum. Vize serbestisi de önemli bir gösterge olacaktır.”

‘Türkiye’nin istikrarı ulusal çıkarımız’

Piri, uzun vadede, yeni bir mülteci krizinden çok istikrarsız ve demokratik olmayan bir Türkiye’nin daha büyük bir tehdit olduğunu da vurguladı: “79 milyon nüfuslu ve önemli bir NATO müttefiki olan komşumuzun istikrarlı olması ve bizimle aynı değerlere inanması, bizim ulusal çıkarımızadır.”