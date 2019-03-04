Gezi’nin tüm yükü 16 sanığa yüklendi: Müebbet üstü 2 bin 970 yıl hapis

KEMAL GÖKTAŞ
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İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi iddianamesinde sanıkların her birine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanısıra 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık için istenen toplam ceza 47 bin 520 yılı buldu. Savcılık, sanıkların, ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçunun yanısıra Gezi eylemleri sırasında işlendiği ileri sürülen bini aşkın mala zarar verme, ona yakın yaralama, gasp, ibadethaneye zarar ve ibadethaneyi kirletme, patlayıcı ve tehlikeli madde bulundurma, ruhsatsız silah taşıma, kültürel ve tarihi eserleri tahrip gibi suçların tamamından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci’nin hazırladığı 657 sayfalık iddianamede dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gezi eylemlerinin yapıldığı dönem iktidarda olan 61’inci hükümetin tüm bakanları ‘mağdur’ olarak yer aldı. İddianamede ayrıca 746 kişi ‘müşteki’ (şikayetçi) olarak sıralandı.
İddianamede sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku. Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin Gezi eylemleri sırasında yaşanan bütün olaylardan sorumlu olduğu ileri sürüldü.
İddianamede bu gerekçeyle önce sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 312/1’inci maddesine göre ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ardından da aynı maddedeki ‘bu suçun işlenmesi sırasında işlenen suçlardan ayrıca hapis cezası verilmesine’ ilişkin düzenlemeye göre ayrıca şu suçlardan ceza talebi edildi:
- Mala zarar verme (409 kez): 122 yıl 9 aydan 1.227 yıla kadar hapis
- Kamu malına zarar verme (315 kez): 315 yıldan 1260 yıla kadar hapis
- Siyasi parti binalarına zarar verme (Sekiz kez): Sekiz yıldan 32 yıla kadar hapis
- Kamu malına zarar: Bir yıldan dört yıla kadar hapis
- Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme ve yağma (gasp): 12 yıldan 23 yıla kadar hapis
- Kamu malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma: Beş yıldan 13 yıla kadar hapis, 5 bin gün adli para cezası
- Kamu malına zarar verme (24 kez): 24 yıldan 96 yıla kadar hapis
- Patlayıcı kullanarak kamu malına zarar (Altı kez): 12 yıldan 48 yıla kadar hapis
- İbadethanelere zarar verme: Bir yıldan dört yıla kadar hapis
- Kamu malına patlayıcı madde ile zarar verme, patlayıcı madde nakletme (Altı kez): 36 yıldan 102 yıla kadar hapis
- Patlayıcı kullanarak siyasi parti binalarına zarar verme, tehlikeli madde bulundurma (İki kez): 12 yıldan 32 yıla kadar hapis
- Patlayıcı kullanarak kamu malına zarar verme, silahlı toplu gasp: 12 yıldan 23 yıla kadar hapis
- Ruhsatsız silah taşıma: Bir yıldan üç yıla kadar hapis
- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi: Dört yıldan sekiz yıla kadar hapis – 5 bin gün para cezası
- Kamu malına patlayıcı ile zarar verme, ibadethaneleri kirletme: İki yıl üç aydan dokuz yıla kadar hapis
- Kamu malına zarar, yağma (gasp): 11 yıldan 19 yıla kadar hapis
- Kamu görevlisini kırığa neden olacak şekilde kasten nitelikli yaralama, Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-c-e, 87/3 maddeleri (Beş kez): 11 yıl üç aydan 28 yıl dört aya kadar hapis
- Kültür ve tabiat varlıklarını bozma, tahrip etme: İki yıldan beş yıla kadar hapis
- Kırığa neden olacak şekilde kasten yaralama: Bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar hapis
- Kamu malına zarar, silahlı toplu gasp (yağma): 11 yıldan 19 yıla kadar hapis
- Kamu malına zarar, kamu görevlisini nitelikli yaralama: Üç yıl üç aydan dokuz yıl 10 aya kadar hapis