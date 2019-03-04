Gezi’nin tüm yükü 16 sanığa yüklendi: Müebbet üstü 2 bin 970 yıl hapis

KEMAL GÖKTAŞ

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi iddianamesinde sanıkların her birine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanısıra 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık için istenen toplam ceza 47 bin 520 yılı buldu. Savcılık, sanıkların, ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçunun yanısıra Gezi eylemleri sırasında işlendiği ileri sürülen bini aşkın mala zarar verme, ona yakın yaralama, gasp, ibadethaneye zarar ve ibadethaneyi kirletme, patlayıcı ve tehlikeli madde bulundurma, ruhsatsız silah taşıma, kültürel ve tarihi eserleri tahrip gibi suçların tamamından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci’nin hazırladığı 657 sayfalık iddianamede dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gezi eylemlerinin yapıldığı dönem iktidarda olan 61’inci hükümetin tüm bakanları ‘mağdur’ olarak yer aldı. İddianamede ayrıca 746 kişi ‘müşteki’ (şikayetçi) olarak sıralandı.

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İddianamede sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku. Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin Gezi eylemleri sırasında yaşanan bütün olaylardan sorumlu olduğu ileri sürüldü.

İddianamede bu gerekçeyle önce sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 312/1’inci maddesine göre ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ardından da aynı maddedeki ‘bu suçun işlenmesi sırasında işlenen suçlardan ayrıca hapis cezası verilmesine’ ilişkin düzenlemeye göre ayrıca şu suçlardan ceza talebi edildi: