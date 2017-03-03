Gezi’nin ‘palalı’ saldırganı işadamını tehditten tutuklandı

Gezi Parkı eylemleri sürecinde Taksim Talimhane’de göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi, Libyalı bir işadamını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, Libyalı bir işadamı, geçen hafta savcılığa başvurarak Sabri Çelebi adlı kişi tarafından tehdit edildiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde Sabri Çelebi ile gece kulübünde tanıştığını anlatan işadamı, “Samimiyetimiz artınca, Dubai’den lüks araç getirmemi istedi. Ben de Dubai’de Lincoln marka aracı getirdim. 110 bin dolara anlaştık. Ancak bir süre sonra bana parayı vermedi. Sonra beni tehdit ederek araca el koydu” dedi.

Bunun üzerine savcılığın şikayet dilekçesini asayiş şube müdürlüğüne göndermesinin ardından yapılan araştırmada, şüphelinin, Gezi eylemlerinde göstericilere ‘pala’ ile saldıran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyonda, Sabri Çelebi ile tehdit ve el koyma olaylarına karıştığı belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı. Lincoln marka araca el konulurken, Çelebi suçlamaları kabul etmeyerek Libyalı işadamını tehdit etmediğini söyledi.

Çelebi, diğer iki şüpheliyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 yıl hapsi istenmişti

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim’de elindeki palayla göstericilere saldırması, bir kadına tekme atması ve emniyet müdürünü elinden yaralamasıyla gündeme gelen Sabri Çelebi, 6 Temmuz 2016’da yakalanıp serbest bırakıldı. Çelebi hakkında itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Bir buçuk ay sonra Türkiye’ye dönen Çelebi, yeniden serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Çelebi hakkında dava açıldı. Çelebi için emniyet müdürünü elinden yaralama, bir kadına tekme ile vurmak suretiyle kasten yaralama, görevli memura direnme, memura karşı silahla yaralama suçlarından 27 yıla kadar hapis istenmişti. Çelebi’nin davası üç yıldır sürüyor.

Çelebi, yine Gezi Parkı eylemleri sırasında bir kadını yaralamaktan yargılanıp 9 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.