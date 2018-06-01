Gezi’nin ‘kitap okuyan adamı’ dava açtı, Gökçek tazminata mahkum oldu

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Gezi protestoları sırasında polise karşı kitap okuyan Hasan Hüseyin Karabulut’a bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

13 Mart 2016’da Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu belirtilen Cemal Deveci, televizyon kanallarına çıkarak katliamı protesto etmiş, “Başkanlığınız da sarayınız da batsın” demişti.

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Bu sözlerin gündem olmasının ardından Gökçek, Twitter hesabından, Karabulut’un Gezi’de kitap okurken çekilmiş fotoğrafını, Deveci’nin fotoğrafıymış gibi paylaşıp “İşler güçleri provakasyon… Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada… Yuh ulan sana” yazmıştı.

Twitter’da fotoğrafının paylaşıldığını ve söylemediği sözlerin kendisi tarafından söylenmiş gibi gösterildiğini belirten Karabulut, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Gökçek’e 2 bin 500 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Habertürk gazetesinden Hayati Arıgan’ın haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Karabulut’un avukatı Eren Can, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini, bu nedenle de davanın kabul edilmesini istedi.

Gökçek’in avukatı ise müvekkilinin A Haber ve Sabah Gazetesi’nde yayınlanan haberlerden sonra davaya konu paylaşımı yaptığını, dava konusu paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.

Mahkeme, Gökçek ‘in Karabulut ‘a bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.