Gezi’nin İstanbul bilançosu: 20 binin üzerinde gaz fişeği kullanıldı

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Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın avukatları, Gezi eylemleri esnasında biber gazı fişeği kullanımıyla ilgili dava dosyalarına giren bazı belgeleri paylaştı.

Berkin Elvan davasının ikinci duruşması 6 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’te vurulan Berkin Elvan, 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Berkin’in ölümünden 1270 gün sonra açılabilen davanın iddianamesinde, söz konusu fişeği ateşleyen polis memuru F.D. hakkında ‘olası kasıtla öldürmek’ suçundan müebbet hapis talep ediliyor.

Bianet’in haberine göre, İstanbul Emniyeti’nden mahkemeye gönderilen belgelerde yazdığı üzere, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliği kadrosunda görevli polisler İstanbul’da Gezi Parkı, Mecidiyeköy meydanı, Osmanbey, Gazi Mahallesi ve Sancaktepe’deki eylemlerde 31 Mayıs ve 17 Haziran 2013 tarihleri arasında eylemlere müdahale ederken 21 bin 150 gaz fişeği, 3 bin 725 gaz el bombası, 658 ses-ışık fişeği ve 341 FN gaz mühimmatı kullandı.

Okmeydanı’nda iki günde 385 gaz fişeği kullanıldı

Emniyet’ten mahkemeye gönderilen ikinci bir tutanakta da 15 ve 17 Haziran 2013 tarihleri arasında Berkin’in vurulduğu Okmeydanı’nda kullanılan biber gazı miktarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 9’uncu Birlik Amirliği’nde görevli 62911 adlı grubun biber gazı sorumlusu polislerince Altunizade ve Okmeydanı’nda 175 biber gazı fişeği, 20 gaz el bombası kullanılırken, 62971 adlı grubun personelince de 210 biber gazı fişeği ve 25 gaz el bombası kullanıldı.