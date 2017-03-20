‘Gezi’den sonra Arınç başbakan olacaktı’ iddiasına ‘kaynaktan’ yalanlama: Hayal ürünü

Star yazarı Hüseyin Gülerce’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski AKP milletvekili Bülent Arınç’a ilişkin “FETÖ Arınç’ı başbakan yapacaktı” iddiasına kaynak olarak gösterdiği, ‘FETÖ’nün İsrail imamı olduğu iddia edilen Harun Tokak suçlamaları reddetti: “Hayal ürünü kirli bir senaryo.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir TV programında Arınç’la ilgili şu iddiada bulunmuştu: “Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında yurt dışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde ‘FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir ‘FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir: ‘Bülent Arınç başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna evet der, hayır der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim.”

Gökçek’in iddiasına yanıt veren eski AKP milletvekili Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gökçek’in ‘uzun bir aradan sonra’ ahlak dışı bir yalan ve iftiraya başvurduğunu söylemişti: “Melih Gökçek’in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin.”

Gökçek’in iddiasına referans gösterdiği Hüseyin Gülerce, köşeyazısında, ‘FETÖ’nün İsrail imamı olduğu iddia edilen Harun Tokak’ın kendisine “Yeni bir hükümet kurulacak, başbakan da Bülent Arınç olacak. Kabine listesi de zaten hazır…” dediğini iddia etmişti.

‘Kirli bir senaryo’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokak iddiaları reddetti: “Hüseyin Gülerce’nin son günlerde benim de adımı karıştırarak hayal mahsulü kirli bir senaryo üzerinden Sayın Bülent Arınç’ı ve Hizmet Hareketi’ni hedefe alan açıklamalar yaptığını öğrendim. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nda yıllarda birlikte görev yaptığımız, Hizmet Hareketini ve Fethullah Gülen’i her zaman en önde savunanlardan biri olmuş bir kişinin böylesine savrulmasını hayret, ibret ve üzülerek izlemekten başka ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor.”

2/2

Harun Tokak ise bu iddiayı ve sahiplerini yalanlamıştır.

İddia sahiplerinin yalanları ortaya çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyorum ⤵ pic.twitter.com/wplp5A8MgQ — Bülent Arınç (@bulent_arinc) March 19, 2017

Arınç da Twitter hesabından Tokak’ın açıklamasını “Hüseyin Gülerce’nin ortaya attığı, İ.Melih Gökçek’in ise üstüne atlayıp altında kaldığı iddia için, ‘Harun Tokak’tan duyduk’ demişlerdi. Harun Tokak ise bu iddiayı ve sahiplerini yalanlamıştır. İddia sahiplerinin yalanları ortaya çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyorum” diyerek paylaştı.

17 Aralık sürecinde Star’a transfer

Bir zamanlar Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri, hatta sözcüsü olarak bilinen Gülerce, 28 Şubat sürecinde Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiş, 17 Aralık sürecinde cemaatle arasına mesafe koymuş ve gazeteden ayrılıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk’ etmesiyle de bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star’a transfer olmuştu.