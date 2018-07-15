Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gezi’de gözünü kaybeden Kesanbilici’ye ‘sosyal medya paylaşımı’ gözaltısı

 

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis saldırısıyla bir gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Kesanbilici, gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kesanbilici şöyle yazdı: “Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçlamasıyla evimden emniyete götürülüyorum.”

Reklam

Kesanbilici, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin zırhlı araçtan sıktığı, içinde metal bilyeler olan plastik mermiyle sol gözünü kaybetmişti.

Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu, 21 Ocak 2014 günü Gezi Parkı eylemlerinde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından hukuki süreçte birlikte hareket etmek, insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açan kanun ve uygulamalara karşı mücadele etmek için kurulmuştu.

Reklam

SON HABERLER

‘Ak Saray’da Erdoğan’ı ziyaret eden CHP’li Kesici: Özel gündem yok, nezaket ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, ‘Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiğini aktaran Kesici, ‘Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir” dedi. Kesici’nin adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçmişti. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’a konuşan Kesici şunları söyledi: “Randevu talebini 25 Haziran’da seçimin […]

Yerin dibine batsın o ahlakınız

Ve yerin dibine batsın yetişkinlerin kendi iradeleriyle yaşadıkları özel hayatı yargılamayı marifet bilip her türlü şiddetin, istismarın üstünü örten bu ikiyüzlü ahlak, bu çürümüş toplumsal düzen….

‘Allah’ın lütfu’nda ikinci perde: Erdoğan’a göre 15 Temmuz hayırlara vesile oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece sarfettiği “Darbe girişimi Allah’ın bir lütfudur” sözlerine benzer bir şekilde “15 Temmuz da, sonuçları itibarı ile ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu” diye yazdı. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...