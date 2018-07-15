Gezi’de gözünü kaybeden Kesanbilici’ye ‘sosyal medya paylaşımı’ gözaltısı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis saldırısıyla bir gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Kesanbilici, gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kesanbilici şöyle yazdı: “Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçlamasıyla evimden emniyete götürülüyorum.”
Kesanbilici, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin zırhlı araçtan sıktığı, içinde metal bilyeler olan plastik mermiyle sol gözünü kaybetmişti.
Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu, 21 Ocak 2014 günü Gezi Parkı eylemlerinde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından hukuki süreçte birlikte hareket etmek, insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açan kanun ve uygulamalara karşı mücadele etmek için kurulmuştu.