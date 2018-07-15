Gezi’de gözünü kaybeden Kesanbilici’ye ‘sosyal medya paylaşımı’ gözaltısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece sarfettiği “Darbe girişimi Allah’ın bir lütfudur” sözlerine benzer bir şekilde “15 Temmuz da, sonuçları itibarı ile ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu” diye yazdı.