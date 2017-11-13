Gezi’de gözünü kaybeden akademisyene bakanlıktan 1 milyon lira tazminat

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeği ve plastik mermiyle gözünü kaybeden Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi Dr. Burak Ünveren, İçişleri Bakanlığı’ndan 1 milyon 55 bin 197 lira tazminat kazandı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin kararında, polisin toplumsal olaylara müdahale hakkı olsa da insan bedenini yaralayıcı nitelikte olmaması gerektiği ve gaz fişeğinin orta mesafede silah şeklinde bir araç olduğu hatırlatıldı.

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Kararda, ‘kapsülün ilgililere zarar vermemesi için havaya doğru belirli bir açıda ateşlenmesi gerektiği, direkt ateş halinde vatandaşa isabet etme ve ciddi yaralanmalara sebebiyet verme ihtimalinin bulunduğu, idarenin olayla ilgisi bulunmayan kişilerin uğradığı zararı karşılamakla mükellef olduğu’ belirtildi.

Adli tıp raporunun da dikkate alındığı kararda, gerekçe şöyle anlatıldı: “Toplumsal olaylara katıldığı idarece ortaya konamayan Ünveren’e müdahale sınırının aşılması, doğrudan yüze isabet edecek şekilde biber gazı kapsülüyle yaralanması suretiyle meydana gelen zararın ödenmesi gerektiği açıktır.”

Sağ gözünü kaybeden Ünveren’in tam görme kaybı ve yüzde 37 oranında iş gücü kaybı geçirdiği saptanırken, bilirkişi incelemesi sonucunda da Ünveren’in maddi kaybının 555 bin 197 lira olduğu tespit edildi. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın 555 bin 197 lirası maddi ve 500 bini manevi olmak üzere 1 milyon 55 bin 197 lira tazminat ödemesine karar verdi.

İki taraf da itiraz etti

İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti.

Ünveren’in avukatı Ayhan Erdoğan da karara itiraz ettiklerini belirterek, “İdarenin kusuru çok açıktır. Bir insanın yaşam boyu kullanamayacağı göz kaybı düşünüldüğünde bu tazminat yeterli değildir” dedi.