Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

 

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda kararsız seçmenlerin ‘öğrenilmiş çaresizlik’ yaşadığını, bu kesimin oy vermeye ikna edilmesi halinde ‘Hayır’ oylarının yükseleceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kararsız seçmenin çoğunluğunun referandumdan ‘Evet’ çıkacağına ilişkin bir algısı bulunduğunu kaydeden Gezici, “16 Nisan’da tercihinde kararsız olanların yüzde 69,2’si sandıktan evet çıkacağına inanmaktadır. Bu durumda kararsız seçmenin tercihini etkileyeceği düşünülmektedir. Özellikle 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin yaklaşık yüzde 70’i sandıktan evet çıkacağını düşünmektedir” dedi.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar da referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’  çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıklamıştı.

‘Referandum krizi kararsızları etkilemedi’

Gezici, kararsızların yüzde 55.6’sının, sonuçların kendisinin vereceği oyla değişmediğine inandığını belirtirken, Avrupa ile yaşanan ‘referandum krizi’nin ‘Evet’ oylarında kararlılık yarattığını ancak kararsız seçmenlere yönelik bir etkisinin bulunmadığını dile getirdi.

Kararsız seçmenlerin çoğunun MHP seçmeni olduğu Gezici araştırmasında yer almıştı.

Gezici, kararsız seçmenlerin karakterini şöyle açıkladı: “Kararsız seçmenlerin eğitim kültür ve gelir seviyesi yüksek bir kitledir bu seçmen profili gerginliklerden çekinen, AB ile iktisadi ilişkilerin gerilmemesinden yana, sorun yaşanmasını istemeyen bir topluluktur.”

‘Hayır’a ikna edilmesi en olası grup MHP seçmeni’

Gezici, kararsız seçmenin en çok MHP’de olduğunu belirtirken, Ankara’dan Muğla’ya gittikçe ‘Hayır,’ Ankara’dan Erzurum’a gittikçe de ‘Evet’ oranlarının arttığını söyledi.

Gezici, “En kararsız partinin duruşundan şüphe duyan grubun MHP seçmeni olduğu görülmüştür. Her ne kadar son araştırmada her beş MHP’liden üçünün referandumda hayır demesi beklense de ‘Hayır’ için ikna edilmesi en olası grubun MHP seçmeni olduğu görülmektedir” dedi.

Gezici, kararsızların çoğunlukla İç Anadolu, Akdeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde bulunduğunu söyledi.

‘Kararsızların yüzde 5’i sandığa gitse, ‘Hayır’ yüzde 53.9’a yükseliyor’

Gezici, kararsızların oy vermeye karar vermesi halinde yaşanacakların projeksiyonunu da şöyle anlattı: “Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırmada ise ‘Evet’ yüzde 48,9 Hayır yüzde 51,1 iken 1’nci Oy olasılığı (evet-hayır oranları) söz konudur. Bu durumda seçmen sayısının yüzde 12’si sandığa gitmese ve yüzde 5’i sandığa gitmeye karar verse ve ‘Hayır’ oyu kullansa 1’nci DURUM için ‘Evet’ yüzde 46,1 ‘Hayır’ yüzde 53,9 olacak şekilde değişecektir.”

‘Kararsızların tamamı oy kullansa ‘Hayır’ yüzde 53.3’e yükseliyor’

Kararsızların tamamının oy kullanmaya ikna edilmesi halinde, Gezici’nin öngörüsüne göre şu senaryo görülecek: “Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırma sonuçları (evet-hayır oranları) dikkate alınıp oy kullanmayacağını ifade eden yüzde 17’lik kesimin oy kullanmaya ikna edilmesi ve bu grubun yüzde 75’inin hayır yüzde 25’inin evet demesi durumunda yani 2’nci DURUM için evet yüzde 46,7 hayır yüzde 53,3 olacak şekilde değişecektir.”

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...