Gezici’den oy oranları: AKP 34-35, MHP 17-18

Gezici araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici, yerel seçimlere işbirliği yaparak gitmeleri beklenen AKP ve MHP’nin son anketlere göre toplam oy oranlarının yüzde 51-52 olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan Murat Gezici’nin, ani bir kararla tekrar işbirliği yapma yoluna giren AKP ve MHP’nin durumuyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “AKP’nin oy oranının yüzde 40’ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AKP’nin oyunun düşmesine neden oldu. Bu sorunların devamlılığı AKP’yi yüzde 40’ın altında itiyor. AKP bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AKP birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti. MHP ile Kürt seçmene yaklaşımları farklı. Özelilkle büyük şehirlerde AKP’nin oyu düşüyor. MHP’siz İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. AKP’nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 – 18’e çıkarmış durumda.

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Bu anlamda kritik oy oranına sahip olan MHP ile AKP arasında işbirliği kaçınılmazdı.Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor.”

Gezici diğer partilerin oy oranlarına ilişkin bilgi vermedi.