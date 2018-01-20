Gezici Araştırma: İYİ Parti’nin oyu CHP’den, HDP’nin oyu da MHP’den fazla

Gezici Araştırma’ya göre AKP’nin oyu yüzde 42, İYİ Parti’nin ise yüzde 20,2. Kürt seçmen de AKP-MHP ortaklığından ‘rahatsız.’

Halk TV’deki programa katılan Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, AKP’ye oy verenlerinde yüzde 33-35’inin ‘sadık seçmen’ olmadığını, istemeyerek oy verdiğini öne sürdü.

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“İYİ Partili ya da İYİ Parti’siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz” diyen Gezici, AKP’yle ortaklığın MHP tabanında çatlaklara sebebiyet verebileceğini söyledi.

Genel müdür, “Aynı zamanda bu yakınlaşma güneydoğu ve doğu anadoluda çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65’i AK Parti’ye oy veriyor. Yani Kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız” diye konuştu.

Hangi parti kaç puan?

Gezici, 2-17 Aralık 2017 tarihlerde tüm bölgelerden 4 bin 238 katılımcıyla yapılan anket sonucunu paylaştı.

Buna göre AKP yüzde 49 bandından yüzde 42’ye geriledi. CHP’nin oyu yüzde 20,1, İYİ Parti ise yüzde 20,2.

MHP yüzde 7,29 olarak kayda geçerken HDP’nin oyu yüzde 8,73.