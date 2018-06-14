Gezici Araştırma: Erdoğan bir haftada yüzde 1,6 ‘eridi’, İnce yüzde 2 arttı

Gezici Araştırma şirketinin anketine göre cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan’ın oyu bir haftada yüzde 1,6 azalırken, Muharrem İnce’nin oyu yüzde 2 arttı.

Reuters’ten Gülsen Solaker’in haberine göre Gezici, bir hafta aranın ardından yeni bir anket paylaştı.

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Anket, bundan bir hafta önce yapılan ankette olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını gösterirken, AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın milletvekili seçimlerinde aldığı oy yüzde 48.7’le değişim kaydetmedi.

HDP ise bir hafta önceki ankete kıyasla 0.1 puan artışla yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor.

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Erdoğan’ın oyu ‘eriyor’

Ankete göre kararsızların dağılımı yapıldığında İnce’nin oy oranı yüzde 25.8’den yüzde 27.8’e yükselirken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in oyu 0.3 puan düşüşle yüzde 14.1’e indi.

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın oyu 0.1 puan azalarak yüzde 10’a inerken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu oyu değişim göstermeden yüzde 0.6’da kaldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 1,6 azalarak yüzde 47,1’e indi

Anket, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, 12 kent, 34 ilçe ve 148 mahallede toplam 2 bin 814 katılımcıyla 2-3 Haziran’da yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirildi.