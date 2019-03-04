Gezici Araştırma: Ankara ve İstanbul’da AKP, Bursa’da CHP önde

Gezici Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mansur Yavaş yarışı önde götürüyor. Bursa’da ise CHP’li Mustafa Bozbey’in ismi öne çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın 23-24 şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

Reklam

İstanbul’da Yıldırım önde



‘Cumhur ittifakı‘nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52.1 oy alarak İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için en öndeki aday konumunda.

Ankara’da Özhaseki 5.5 puan önde

Şirkete göre, şu ana kadar yapılan anketlerin aksine Ankara’da AKP adayı Mehmet Özhaseki, ‘millet ittifakı‘nın CHP’li adayı Mansur Yavaş’ın 5.5 puan önünde.

Bursa’da CHP önde

Bursa’da CHP’li Mustafa Bozbey’in 46.5 oranında oy aldığı görülüyor. AKP’li Alinur Aktaş’ın oy oranı ise yüzde 41.2.

Reklam

Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa’da da AKP ve MHP tarafından aday gösterilen isimler önde.



