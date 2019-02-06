Gezici anketi: İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde

Gezici Araştırma’nın anketine göre yerel seçime kısa süre kala İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde.

Fotoğraf: Reuters

Gezici Araştırma, kadın-erkek oranı eşit olmak üzere her kentte yaklaşık 4 bin 200-4 bin 300 kişiyle yüz yüze görüşerek hazırladığı yerel seçim anketini açıkladı.

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Buna göre İstanbul’da AKP-MHP’nin ortak adayı Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 52,4. CHP-İYİ Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu ise yüzde 45,8.

Ankara’da ise yine AKP-MHP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin oyu yüzde 52,2 olarak kayda geçti. CHP-İYİ Parti’nin adayı Mansur Yavaş’ın oyu da yüzde 47,8 oldu.

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Ankete göre Adana’da AKP-MHP yüzde 57,7, Bursa’da CHP-İYİ Parti yüzde 51,2, Mersin İYİ Parti yüzde 33,2, Aydın AKP-MHP 52,2, Hatay yüzde AKP-MHP yüzde 53,8 oy alıyor.

Anadolu’da kararsızlar yüksek

Anket şirketinin sahibi Murat Gezici, İstanbul’da seçim gününe yaklaşınca ‘sağ refleks’in devreye gireceğini ön gördü.

Gezici’nin aktardığına göre 28-43 yaş aralığındaki seçmenlerde kararsızlar yoğun. Gezici, 18-27 yaş arasındaki seçmenin de tercihlerinin belirlendiğini, bunları değiştirmenin zor olduğunu dile getirdi.

Ancak Anadolu’da 18-27 yaş arasındaki kararsız seçmenlerin yoğunluğu, metropollere göre çok daha fazla.