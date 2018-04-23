Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

Gezici Araştırma’ya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde ilk turda seçilemeyecek.

Araştırma 14-15 Nisan ta­rihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Reklam

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre ankete katılanlara olası cumhurbaşkanı adayların­dan kimi destekleyecekleri so­rulduğunda şöyle bir dağılım ortaya çıktı: Tayyip Erdoğan 43.5, Me­ral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Te­mel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Ke­sici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

İkinci turda ne olur?

Seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarı­şında oranlar Erdoğan 45.6, Akşe­ner 41.8, kararsız 12.6 oluyor. İkinci tur yarışı Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çı­kıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan’ın oyu düşerken, karar­sızlar artıyor.

Reklam

Cumhur ittifakı yüzde 49.9

Seçimde hangi partiye oy vere­ceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor.

‘Merkez sağ’ ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.