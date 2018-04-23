Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

Gezici Araştırma’ya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde ilk turda seçilemeyecek.
Araştırma 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.
Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre ankete katılanlara olası cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri sorulduğunda şöyle bir dağılım ortaya çıktı: Tayyip Erdoğan 43.5, Meral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Temel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Kesici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.
İkinci turda ne olur?
Seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında oranlar Erdoğan 45.6, Akşener 41.8, kararsız 12.6 oluyor. İkinci tur yarışı Abdullah Gül ile Erdoğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan’ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.
Cumhur ittifakı yüzde 49.9
Seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor.
‘Merkez sağ’ ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.