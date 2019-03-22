Gezici anketi: Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Binali Yıldırım birinci

Gezici Araştırma’nın yeni anketine göre İstanbul’da AKP, Ankara’da CHP’nin adayı kazanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Gezici Araştırma, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir’de 16 – 17 Mart tarihlerinde her kentte ortalama 1800- 3 bin 400 kişiyle görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Buna göre İstanbul’da kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 49.3’le seçimi kazanıyor. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 48.6’yla ikinci sırada kalıyor.

Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın yüzde 49.8’le ilk sırada yer aldığı gözlenirken, AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.7’yle seçimi kaybediyor.

İstanbul’un Şişli ilçesinde CHP’den istifa edip DSP’ye geçen eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün oyunun yüzde 50.1 çıktığı ankette, CHP’nin adayı Muammer Keskin’in oyu yüzde 32.9 olarak görülüyor.