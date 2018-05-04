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Yaramazlara biraz batar!

Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor

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Gezici Araştırma’nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimleri iki tur olacak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP’nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den fazla oy alacak.

Araştırma şirketi, 14-15 Nisan tarihlerinde 21 kentte 3 bin 680 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilmek için gerekli yüzde 51 oya ulaşamayıp yüzde 46-47 bandında kalıyor.

Akşener’in oyu yüzde 28-29 seviyelerinde seyrederken, İnce yüzde 18-19 bandında kalıyor. HDP’nin adayı eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş ise yüzde 8-9 civarında oya sahip.

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Bu seçimde sandığa ilk defa gidecekler gençlerin oranı yüzde 4,5 olarak kayda geçti. Gençlerin yüzde 62’si Akşener’i tercih edeceğini söylüyor.

İYİ Parti, CHP’yi geçiyor

Bugün seçim olması halinde AKP ile MHP’nin toplam oyları yüzde 50,7’yi buluyor. Burada İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 19,4, CHP’nin ise yüzde 18,53 olması dikkat çekti. HDP yüzde 10,06’yla kılpayı barajı aşarken, Saadet Partisi yüze 1,29’luk bir oya sahip.

CHP, İYİ Parti ve Saadet’le Demokrat Parti’yi de katarak ittifak yaptıklarını açıklamıştı. Demokrat Parti hariç, ittifakın toplam oyu yüzde 39,22’yi buluyor. Bu da AKP-MHP ortaklığını geçmek için yeterli değil.

Halkın yarısı oy vermemekte kararlı

AKP ile MHP’nin ittifakına ‘kesinlikle’ oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 34,2’de kalırken, ‘belki’ diyenler yüzde 10,8’i buldu. Ancak iki oranın toplamı, ittifaka ‘kesinlikle’ oy vermeyeceğini söyleyenlerle kafa kafaya.

Ayrıca ittifak gerekçesi sorulduğunda, katılımcıların Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ve bunun için güçlü iktidara gerek olduğu görüşünü savunduğu görülürken, MHP’nin baraj altı kalma, AKP’nin de yüzde 50+1’i bulamama kaygılarının ağır bastığını düşündükleri anlaşılıyor.

Araştırma şirketi, ankete dair şu yorumu yaptı: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın kesinleştirdiği erken seçim Türk halkının yakın dönemde yüzleştiği en derin ekonomik ve siyasal sorunlarla çevrildiği bir dönemde gerçekleşecektir. AK Parti’ye oy veren seçmenlerin üçte birinin geçmiş dönemde merkeze yakın partiye oy vermiş, ekonomik ve sosyal göstergelerden hızlı şekilde etkilenen, tam anlamıyla sadık olmayan bir kitle olduğu görülmektedir. Bu seçmen her geçen gün ‘cumhur ittifakı’ndan yani AK Parti iktidarından uzaklaştığını söyleyebiliriz.” 

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