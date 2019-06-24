Gezi sanıkları, 17-25 Aralık hakim-savcılarının istediği tapelerle yargılanıyor

İşadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu dahil 16 şüphelinin müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davası, hükümetin ‘darbe girişimi’ olarak kabul ettiği 17-25 Aralık soruşturmalarını yürütmüş hakim ve savcılarının talimatıyla kaydedilen görüşmelere dayandırılıyor.

Çizim: Tarık Tolunay

Kavala ve Aksakoğlu’nun savunmalarında bu konuya dikkat çekmesinin ardından, Silivri Cezaevi’nde görülen Gezi davasını salondan izleyen insan hakları aktivisti ve hukukçu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı: “Yasadışı dinlemenin örneği olan 17-25 Aralık kayıtları imha edildi ama aynı hakim ve savcıların talimatıyla kaydedilen görüşmeler nasıl olduysa 657 sayfalık bir iddianameye dönüştü; ve hukuk tarihimize yeni bir terim kazandırdı: ‘Kıymetlendirmek.’“

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Dönemin dört bakanını kapsayan 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları AKP iktidarı tarafından ‘darbe girişimi’ olarak nitelendiriliyor.