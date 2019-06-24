Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gezi sanıkları, 17-25 Aralık hakim-savcılarının istediği tapelerle yargılanıyor

İşadamı Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu dahil 16 şüphelinin müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davası, hükümetin ‘darbe girişimi’ olarak kabul ettiği 17-25 Aralık soruşturmalarını yürütmüş hakim ve savcılarının talimatıyla kaydedilen görüşmelere dayandırılıyor.

Çizim: Tarık Tolunay

Kavala ve Aksakoğlu’nun savunmalarında bu konuya dikkat çekmesinin ardından, Silivri Cezaevi’nde görülen Gezi davasını salondan izleyen insan hakları aktivisti ve hukukçu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı: “Yasadışı dinlemenin örneği olan 17-25 Aralık kayıtları imha edildi ama aynı hakim ve savcıların talimatıyla kaydedilen görüşmeler nasıl olduysa 657 sayfalık bir iddianameye dönüştü; ve hukuk tarihimize yeni bir terim kazandırdı: ‘Kıymetlendirmek.’

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Dönemin dört bakanını kapsayan 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları AKP iktidarı tarafından ‘darbe girişimi’ olarak nitelendiriliyor.

Gezi hakiminden Kavala ve Aksakoğlu’na: Tahliye olursanız ikametgahınız?

Gezi davası bugün başlıyor: Neler olmuştu?

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Gezi davası bugün başlıyor: Neler olmuştu?

Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması bugün görülüyor.

İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

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