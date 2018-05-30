Gezi protestolarının yıldönümü: Polis, parkın çevresini bariyerlerle kapadı

Gezi protestolarının beşinci yıl dönümünde polis, Taksim Gezi Parkı ve çevresini bariyerlerle kapadı.

Taksim Dayanışması Sekreteri Mücella Yapıcı, gezinin yıldönümü olan 31 Mayıs saat 19.00’da parka gidileceğini duyurmuştu: ” 2013 Mayıs-Haziran aylarında bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi direnişinin 5’inci yılındayız. Bugünden itibaren, her zerresi içimize işleyen anları, kare kare, görüntü görüntü, slogan slogan, duygu duygu, tekrar yaşayacağız. Taksim Dayanışması olarak çocuklarımızın hatıralarına ve taleplerine sahip çıkmak için ellerimizde çiçekler, yüreklerimizde taşıdığımız barış ve kardeşlik duygularıyla parkımıza gideceğiz.”

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DHA’nın haberine göre polis, sabah saatlerinden itibaren Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, parkın çevresini de bariyerlerle kapadı.