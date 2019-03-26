Gezi paylaşımına ‘muhtemelen illegal gruplarla ilişkili’ ihracı yargıdan döndü

KEMAL GÖKTAŞ

Yargıtay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketin 15 Temmuz’dan sonra, üç yıl önceki Gezi paylaşımını gerekçe göstererek “İllegal yapılarla ilişkisi olması muhtemel” gerekçesiyle ihraç ettiği işçinin işe iade talebinin kabul edilmesine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu gerekçeyle mahkemenin “dosyanın OHAL Komisyonu’na gönderilmesi” yönündeki kararını da bozdu. Kararda, işçinin işten atılmasından üç yıl önce attığı “Sabah işe geldiğimde uykusuz bir ben olduğumu gördüm, çok acı. Korkak medya yayınladığın saçma programlarla herkesi uyuttun #geziparkı”şeklinde paylaşımda suç unsuru olmadığı belirtildi.

Gezi paylaşımına üç yıl sonra ihraç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Spor AŞ’de sekiz yıldır tesis işletme amir yardımcısı olarak çalışan işçi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 20 Temmuz 2016’da işten atıldı. İşveren şirketin verdiği fesih bildiriminde herhangi bir gerekçe ileri sürülmedi ancak işçinin açtığı işe iade davasında savunma yapan şirket avukatı, işçinin 2013 yılındaki Gezi eylemlerine destek verdiği için üç yıl sonra işten atıldığını belirtti.

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İllegal gruplarla ilişkisi olması “muhtemel”

Davalı şirketin avukatı, cevap dilekçesinde, işçinin iş akdinin 15 Temmuz darbe kalkışması nedeni ile şirketin aldığı önlemler çerçevesinde önce 20 Temmuz 2016’da feshedildiğini, ancak sonrasında 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye istinaden bu bildirimin iptal edilerek düzeltme yapıldığını ve fesih tarihinin 25 Temmuz 2016 olduğunu anlattı. Davacı işçinin sosyal medya paylaşımından Gezi Parkı eylemlerine destek verdiğinin anlaşıldığını belirten şirket avukatı, ilk başta ‘yeşil talebi olan insanların da katıldığı’ Gezi sürecinin daha sonra meşru iktidarın düşürülmesi amacına dönüştüğünü savundu.

Sanatçı Mehmet Ali Alabora, Gezi sürecinden sonra FETÖ ve destekçisi diğer illegal grupların 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 günü darbe yapmaya kalktığı belirtilen dilekçede darbe girişiminde yaşanan kanlı olaylara detaylarıyla yer verildi.



Şirket avukatı, Spor AŞ’nin “tüzel kişiliği nedeniyle bu yapılarla ilişkisi olan ya da olması

muhtemel görünenler bakımından tedbirli davranılması gerektiğini, kamu şirketi olma nedeni ile ticari bilgî sızdırılması- suç unsurları oluşturulması – çeşitli spor etkinliklerinde sporseverlerin güvenliğinin tehlikeye girmesi ihtimali bulunduğunu, davacının şirket nezdinde güvenilirliğini yitirmiş olması ve güven ilişkisine dayalı iş ilişkisinin devamının mümkün görülmediğini, davacının illegal yapılarla irtibat ve iltisak halinde olduğu şüphesi ile iş akdinin sonlandırıldığını belirterek” davanın reddini savundu.



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Yerel mahkeme davayla ilgili olarak KHK’larla yapılan ihraçlara karşı doğrudan dava açılamayacağı gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” ve dosyanın Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonuna gönderilmesine karar verdi.

İlişkisi olsaydı üç yılda ortaya çıkardı

Davacı işçinin istinaf başvurusu yaptığı Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi de davayı reddetti. İşçinin davayı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise davanın kabulü ve işçinin işe iadesine karar verdi.

Yargıtay kararında, davacının 1 Haziran 2013 tarihli sosyal medya paylaşımında “Sabah işe geldiğimde uykusuz bir ben olduğumu gördüm, çok acı. Korkak medya yayınladığın saçma programlarla herkesi uyuttun #geziparkı” şeklinde yorumda bulunduğu belirtilerek “Bu paylaşımda suç unsuru teşkil eden bir husus tespit edilememiştir. Ayrıca paylaşım tarihi 1 Haziran 2013’tür. Bu tarihten fesih tarihine kadar olan dönemde davacının illegal yapılarla irtibat ve iltisak halinde olduğu şüphesini ortaya çıkaran hususlar davalı işveren tarafından ispat edilememiştir. Feshin bu nedenle geçerlilik koşullarını taşımadığı anlaşıldığından, feshin geçersizliğine ve

davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddi hatalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına hükmeden Yargıtay davacı işçinin işe iadesine karar verdi. Yargıtay ayrıca işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde işçişe beş aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödenmesine karar verdi.