Gezi Parkı’ndaki ağaçlarla ilgili belediyeden açıklama: Kurudukları için kesildiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gezi Parkı’nda kesilen ağaçların geçen hafta yaşanan dolu yağışı sırasında zarar gördüğünü duyurdu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Gezi Parkı’nda kesilen ağaçların fotoğraflarını paylaşarak, “Gezi Parkı’nda ağaç katliamı… Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?” diye yazmıştı.

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Özkan’ın bu tweetinden sonra başlayan tartışmanın ardından, yükselen tepkiler üzerine İBB bir açıklama yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dolu yağışı sırasında zarar gören kurumuş ağaçların kesildiği belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “İstanbul’da 27 Temmuz günü yaşadığımız şiddetli fırtınada 2118 ağaç devrilmiş, 2500 ağacın dalları kırılmıştır. Aynı gün 405 binanın çatısının uçtuğu belirlenmiştir. Fırtına nedeniyle devrilen, 2118 ağacın yerine 4236 ağacın dikimine başlandı.”