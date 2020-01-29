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Yaramazlara biraz batar!

Gezi Parkı’nda kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

İstabul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı’nda kuruyan 39 ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce kaldırılarak yerlerine uygun boyutta ağaç dikileceği açıklandı.

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Çocukluğunun Gezi Parkı’nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, “70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler” diyerek kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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